Forbes: Центробанк готовится к отмене биржевых торгов долларом

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Центробанк находится в обсуждении с другими участниками валютного рынка, каким образом регулятор будет определять курс доллара и евро, если ЕС и США введут санкции против Национального клирингового центра (НКЦ) и Мосбиржи. Forbes выяснил, что при этих ограничениях Россию буквально парализует в ходе торгов на валютном рынке. Тем самым механизм, которым пользовался Банк России с 2014 года на случай выхода из обращения иностранной валюты окажется бесполезным.

Альтернатива, которую рассматривает Банк России, — российский аналог Bloomberg, платформа, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков, — написали в издании.

Около двух месяцев назад у первого заместителя председателя Центробанка Ксении Юдаевой прошла встреча с участниками валютных торгов. Во время мероприятия стороны обсудили сценарий введения санкций против Мосбиржи и НКЦ. По словам собеседника издания, данный вариант является достаточно «жестким».

Это жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже, — сообщил спикер.

Собеседник журнала пояснил, что в капитал НКЦ входит около $50 млрд клиентских средств, которые хранятся в иностранных банках. Эксперт считает, что эти деньги окажутся заморожены вдобавок к тем $300 млрд резервов ЦБ, которые были заблокированы в первом пакете санкций Запада.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что держатели валютных вкладов в России рискуют своими финансами в случае попадания банков под антироссийские санкции. По ее словам, многие отечественные компании, учитывая все риски, переводят собственные активы в рубль, а также в валюты дружественных России стран.