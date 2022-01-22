Финансист рассказал о пользе хранения дома наличных денег

По итогам 2021 года налог на доходы с депозитов россиян на вклады более миллиона рублей частично затронет и держателей сбережений с меньшей суммой. Об этом сообщает РБК. Речь идёт о вкладах, начисленный процент с которых превышает 42,5 тысячи рублей за год.

Действующее законодательство не облагает налогом сумму доходов, получаемую путём умножения ключевой ставки Центробанка на начало года (4,25%) на миллион рублей. Однако ставка ЦБ выросла в два раза, в связи с...