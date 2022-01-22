Финансист рассказал о пользе хранения дома наличных денег
Финансист Переславский рекомендовал хранить полугодовой доход дома в виде наличных
Сергей Князев
Сергей Князев
08:30, 24 января 2022
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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рекомендовал россиянам держать дома резерв наличных денег в размере полугодового дохода домохозяйства. Это позволит воспользоваться деньгами в любой момент в экстренном случае, пояснил эксперт агентству «Прайм».
Кейс Казахстана, когда на несколько дней люди остались без денег из-за закрытых банков и отключённых банкоматов, говорит о том, что наличные средства всегда должны быть в распоряжении гражданина, пусть даже это будет не полугодовой резерв, а хотя бы месячный, — заявил Переславский.
Он рекомендовал хранить средства дома в евро, долларах или рублях, разбивая сумму и держа её части в разной валюте. Такое соотношение позволит уберечься от девальвации валюты и частично нивелирует инфляцию.