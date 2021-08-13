Финансист предсказал резкое падение доллара до конца года

Финансист заявил, что доллар до конца года может резко упасть. Курс вполне может снизиться до 70 рублей, а при более благоприятных условиях — и до 65 рублей, предсказал РИА Новости финансист Владимир Брагин.

Эксперт уверен: ослабление рубля — временно. По его словам, нынешняя ситуация в российской экономике даёт всё больше веры в укрепление национальной валюты. При таком развитии, считает эксперт, доллар может упасть.

Снижающиеся геополитические риски и повышение ключевой ставки дают надежду на то, что курс наконец станет ближе к своим фундаментальным значениям и вырастет на 10–15% от текущих уровней, — отметил Брагин.

Финансист пояснил, что потенциальному росту рубля способствует макроэкономическая стабильность. Она поддерживается низким уровнем внешнего долга, профицитом бюджета, а также консервативной денежно-кредитной политикой и значительным объёмом золотовалютных резервов.

Ранее сообщалось, что российские власти выполняют общемировой тренд, заявляя о планах по частичному отказу от долларовой части в национальном резерве. Однако полностью уйти от расчётов в американской валюте РФ не сможет.