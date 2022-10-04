Финансист объяснил, почему курс рубля сейчас трудно спрогнозировать Финансист Еременко: осенью ожидаются значительные колебания курса рубля

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В текущий момент рубль укрепляется из-за падения спроса на зарубежные валюты, однако нельзя давать уверенных прогнозов насчет дальнейшего развития ситуации, рассказал в беседе с РИАМО финансист Василий Еременко. По его словам, осенью возможны значительные колебания курса национальной российской валюты. Также он напомнил, что Центробанк России планирует проводить интервенции для регуляции курса рубля, но уточнил, что после окончания налогового периода сентября валюта осталась без государственной поддержки.

Центробанк уже заявлял, что планирует проводить интервенции — закупку валют для укрепления курса рубля. Посмотрим, когда это произойдет. Осенью мы еще будем наблюдать значительные колебания рубля, курс явно не стабилизируется до конца этого года, — пояснил Еременко.

Финансист добавил, что иностранные валюты становятся «токсичными» в России и люди стараются от них избавиться, что приводит к неконтролируемому росту национальной валюты .

Также эксперт уточнил, что курс доллара и евро также подвержен колебаниям. По словам эксперта, диверсия на «Северных потоках» приведёт к серьёзному упадку европейских экономик, а в США наблюдается стагфляция — рецессия в экономике на фоне высокой инфляции.

Член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ранее заявил, что Центробанк опасается прекращения торгов по иностранным валютам на российском рынке. Эксперт отметил, что из-за этого Банк России захотел вернуть межбанковский рынок, участниками которого являются банки или небанковские кредитные организации.