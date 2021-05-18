Фермер предупредил, как Польша и Германия могут оставить РФ без курятины

https://static.news.ru/photo/47fb5c86-b807-11eb-a813-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Птицеводческая промышленность России целиком и полностью зависит от поставок из Польши и Германии. В этом уверен председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко, пишет argumenti.ru.

Речь идёт о поставках куриных яиц, которые самолётами везут из вышеназванных стран. В России эти яйца закладывают в инкубаторы, вылупившихся цыплят затем откармливают.

А Министерство сельского хозяйства бодро рапортует о том, как у нас всё замечательно и мы крылышки поставляем в Китай. Это как «отвёрточная сборка». Нам везут готовые агрегаты, а мы потом их собираем в машины и говорим про успехи автопрома, — пояснил изданию эксперт.

То есть о продовольственной безопасности речи в данном случае вообще не идёт, делает вывод фермер.

Передумают немцы и поляки поставлять нам яйца — и всё. Нет больше курятины. И никто этим не занимается. Не знаю почему. Наверное, других дел много, — сетует Мельниченко.

Колбаса в данном случае тоже не выход из проблемы, уверен аграрий. Ещё в 1992 году Россия, работавшая по советским ГОСТам, производила 32 млн тонн колбас, для чего закупала 326 тысяч тонн говядины в год. В прошлом году Россия также произвела 32 млн тонн колбасы. Однако закуплено для этого было всего 26 тысяч тонн говядины.

Так что представляете, что в этой колбасе? Я хочу немного просветить наших любителей колбасы. Нигде в мире из курятины колбасу не делают. У нас же она почти обязательный ингредиент. По типажу у нас есть следующие виды колбасы: мясная, мясосодержащая, мясо-растительная и даже растительно-мясная. Читайте этикетки и состав внимательнее, — предупредил председатель «Федерального сельсовета».

Как сообщалось ранее, Россия активно наращивает поставки мяса в Китай, в том числе мяса кур. При определённых условиях увеличение доли экспорта может привести к стабилизации и даже снижению цены для российского потребителя.