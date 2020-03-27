https://static.news.ru/photo/ba8bbbe0-7002-11ea-861a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аптечные сети РФ обладают достаточным запасом противовирусных препаратов, рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

К препаратам жизненно важным относятся, во-первых, препараты противовирусные, они все есть в наличии в аптечных сетях, мы проверяем. Они есть в запасе, в достаточном, — приводит слова чиновника РИА Новости.

Он добавил, что сроки подачи продуктов в торговые сети уменьшились, но спрос на еду резко увеличился на 70% в ряде регионов РФ. Руководитель ведомства также сообщил о картельном сговоре поставщиков гречневой крупы. По его словам, при подтверждении информации виновным грозит уголовное наказание.

Цены на некоторые продукты питания поднялись в России за неделю с 17 по 23 марта. Стоимость сахара выросла на 7%, гречки — на 2,8%, яиц — на 1,4%. На 1,2% подорожали рис, макаронные изделия, пшеничная мука, на 0,8% — соль, на 0,7% — курятина, свинина, консервы, пшено, на 0,4% — говядина, подсолнечное масло и стерилизованное молоко.

Среднестатистическая семья, которая на фоне угрозы эпидемии коронавируса поддалась ажиотажу в продовольственных магазинах, сможет не пополнять запасы больше трёх месяцев.

Согласно последним данным, в мире COVID-19 заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. В России общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса нового типа (COVID-19) вызвала повышенный спрос на продовольствие во всех странах мира. Такие действия ставят под угрозу мировую экономику.