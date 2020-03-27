https://static.news.ru/photo/4a3b9784-6ffd-11ea-9247-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба выявила картельное соглашение на рынке гречневой крупы, заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

По его словам, при подтверждении информации виновным грозит уголовное наказание.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на некоторые продукты питания поднялись в России за неделю с 17 по 23 марта. Стоимость сахара выросла на 7%, гречки — на 2,8%, яиц — на 1,4%. На 1,2% подорожали рис, макаронные изделия, пшеничная мука, на 0,8% — соль, на 0,7% — курятина, свинина, консервы, пшено, на 0,4% — говядина, подсолнечное масло и стерилизованное молоко.