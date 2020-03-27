https://static.news.ru/photo/1d772bb2-6fff-11ea-acad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сроки подачи продуктов в торговые сети уменьшились, но спрос на еду резко увеличился на 70% в ряде регионов РФ, рассказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Руководитель ведомства также сообщил о картельном сговоре поставщиков гречневой крупы, пишет ТАСС. По его словам, при подтверждении информации виновным грозит уголовное наказание.

Цены на некоторые продукты питания поднялись в России за неделю — с 17 по 23 марта. Стоимость сахара выросла на 7%, гречки — на 2,8%, яиц — на 1,4%. На 1,2% подорожали рис, макаронные изделия, пшеничная мука, на 0,8% — соль, на 0,7% — курятина, свинина, консервы, пшено, на 0,4% — говядина, подсолнечное масло и стерилизованное молоко.

Среднестатистическая семья, которая на фоне угрозы эпидемии коронавируса поддалась ажиотажу в продовольственных магазинах, сможет не пополнять запасы больше трёх месяцев. К такому выводу пришли эксперты, проанализировавшие объёмы проданного и сравнив их со стандартной статистикой потребления.

Более половины покупателей в период с 9 по 22 марта делали закупки впрок на «ограниченный топовый ассортимент товаров длительного хранения». Этих продуктов хватит в среднем на 108 дней, сказано в отчёте Big Data X5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»).

Самыми запасливыми оказались пенсионеры. Их «набора судного дня», в который входят крупы (особенно гречка), консервы, макароны, масло, соль и туалетная бумага, будет достаточно на 126 суток.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.В России общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.

Ранее NEWS.ru писал, что власти ОАЭ дали разрешения на вывоз российских туристов из Дубая. Полёты будут выполнены компаниями «Аэрофлот», «Икар», «Победа», Fly и S7.