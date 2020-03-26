https://static.news.ru/photo/5c14d3dc-6e9d-11ea-9502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на некоторые продукты питания поднялись в России за неделю — с 17 по 23 марта.

Стоимость сахара выросла на 7%, гречки — на 2,8%, яиц — на 1,4%. На 1,2% подорожали рис, макаронные изделия, пшеничная мука, на 0,8% — соль, на 0,7% — курятина, свинина, консервы, пшено, на 0,4% — говядина, подсолнечное масло, стерилизованное молоко, говорится в материалах на сайте Росстата.

Уточняется, что прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%. Цена лука репчатого поднялась на 3,5%, картофеля — на 2,6%, моркови — на 2,5%, яблок — на 1,4%, капусты белокочанной — на 1,3%. В то же время стоимость огурцов снизилась на 6,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что импортёры алкоголя предупредили представителей розничных сетей о возможном увеличении стоимости продукции из-за ослабления курса рубля. Предполагается, что рост составит не менее 7%. Вместе с тем далеко не все ретейлеры готовы вслед за оптом сразу же повышать цена на спиртные напитки в рознице. Поэтому они могут потребовать у поставщиков подробного обоснования такого решения либо вовсе отказаться от закупок по увеличенной стоимости. Таким образом, в магазинах ценники могут измениться гораздо позже.