https://static.news.ru/photo/55b8d954-6f4a-11ea-9dd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среднестатистическая семья, которая на фоне угрозы эпидемии коронавируса поддалась ажиотажу в продовольственных магазинах, сможет не пополнять запасы больше трёх месяцев. К такому выводу пришли эксперты, проанализировавшие объёмы проданного и сравнив их со стандартной статистикой потребления.

Более половины покупателей в период с 9 по 22 марта делали закупки впрок на «ограниченный топовый ассортимент товаров длительного хранения». Этих продуктов хватит в среднем на 108 дней, сказано в отчёте Big Data X5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»), на который ссылается ТАСС.

Самыми запасливыми оказались пенсионеры. Их «набора судного дня», в который входят крупы (особенно гречка), консервы, макароны, масло, соль и туалетная бумага, будет достаточно на 126 суток.

Сухие цифры статистики свидетельствуют, что россияне приобрели мясных консервов в 38 раз больше обычного, замороженной продукции — почти в 30 раз, овощей — в 29, круп и сахара — примерно в 25 раз больше, а соли — едва ли не в 20 раз.

При этом исследователи полагают, что пик закупок был пройден 17 марта. Если не будет новых факторов для ажиотажа, уровень спроса в ближайшее время нормализуется, отмечают авторы доклада.

Ранее, как писал NEWS.ru, шеф-повар и эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын рассказал, какие блюда можно приготовить из гречки, чтобы не пришлось выбрасывать запасы.