https://static.news.ru/photo/0d816730-6f42-11ea-8149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса нового типа (COVID-19) вызвала повышенный спрос на продовольствие во всех странах мира. Такие действия ставят под угрозу мировую экономику, считают сотрудники агентства Bloomberg.

Казахстан — один из крупнейших экспортёров муки — прекратил продажу товара вместе с сахаром, картофелем и морковью. Сербия на время остановила поставку подсолнечного масла и некоторых других продуктов, а РФ временно запретила реализовывать за рубеж изделия из крупы, пишет «ПолитЭксперт».

Несмотря на то что еды достаточно, на её перевозку негативно влияют проблемы с логистикой. Они связаны с коронавирусной инфекцией. По словам независимого консультанта Энна Берга, меры, принимаемые главами государств, в будущем могут серьёзно навредить продовольственной политике.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к показателям XIX или начала XX века. Такое мнение высказали ретейлеры в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.

По их словам, распространение COVID-19 уже привело к падению оборотов отрасли и трафика сегмента. В настоящий момент оно составляет 50–80%. Спасти ситуацию, считают бизнесмены, может «постановка на паузу» всего сегмента потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.