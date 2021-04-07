Рефинансирование ипотеки хотят упростить

https://static.news.ru/photo/bc206470-97ab-11eb-ad83-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила упростить порядок рефинансирования ипотеки, рассказал заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров в ходе съезда Ассоциации российских банков. По его словам, это поможет исключить дополнительные расходы граждан.

Мы убеждены в том, что порядок рефинансирования ипотечных кредитов должен быть значительно упрощён, — сказал он.

Чиновник рассказал, что служба в ходе обработки обращений россиян выявила ряд проблем при рефинансировании. Среди них требование о предоставлении документов о снятии обременения с заложенного имущества для оформления нового залога. Кроме того, иногда применяется двойной залог.

Для получения соответствующих документов новый кредитор применяет повышенную ставку по кредиту, и, соответственно, действия первоначального кредитора связаны с затягиванием сроков по передаче новому кредитору закладных, справок и иных материалов, запрашиваемых новым кредитором, приводя к повышенным расходам потребителя, вызванных не их виной, — отметил Кашеваров.

При текущем порядке рефинансирования кредитов, считает замглавы ФАС, люди предпочитают сохранять свои условия по кредиту или вынуждены выплачивать повышенную ставку новому кредитору. Для решения этой проблемы ведомство предложило разрешить переход в новую кредитную организацию без согласия старой. В этом случае нужно предусмотреть сроки предоставления справок о текущей задолженности, сроки обращения для погашения регистрационной записи об ипотеке, а также защитить россиян от предоставления им искажённых данных о размере задолженности.

Кашеваров добавил, что законопроект уже подготовлен и проходит обсуждение, передаёт «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предрекают рост платежей по ипотеке до 40% после отмены льгот. Итоговая стоимость кредита при этих условиях может вырасти до 13%.