Европа будет платить: аналитик раскрыл замысел ограничений на добычу нефти Аналитик Разуваев: ограничения на добычу нефти заставят Европу платить больше

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев объяснил NEWS.ru смысл ограничений на добычу нефти, которые намерены ввести страны ОПЕК+. По его словам, после заморозки российских активов Соединенными Штатами появилась опасность подобной заморозки активов ближневосточных монархий, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, не исключено, что страны ОПЕК+ решили вернуться к идее нового картеля, количество голосов в котором будет зависеть от доли страны в добыче и экспорте.

Если все-таки решение о сокращении объемов добычи будет принято, то цены должны резко пойти вверх. А Европе придется покупать гораздо меньшие объемы за гораздо большие деньги, — заявил Разуваев.

Ранее стало известно, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ намерены серьезно сократить добычу нефти с целью поддержания цен. Организация, возглавляемая Москвой и Эр-Риядом, может прийти к соглашению о снижении на более чем миллион баррелей в сутки уже 5 октября, что станет крупнейшим сокращением добычи нефти с начала пандемии коронавируса.

По мнению экспертов, такой шаг способен привести не только к росту стоимости энергоресурсов, но и к разногласиям с США, поскольку американский президент Джо Байден старается снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов в ноябре. По данным CNN, в Белом доме угрозу сокращения нефтедобычи уже называют «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».