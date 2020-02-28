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Объёмы поставок азербайджанского газа в Европу по «Южному газовому коридору» (ЮГК) могут увеличиться в два раза — до 20 млрд кубометров в год, рассказал во время выступления в Баку заместитель гендиректора главаного директората Еврокомиссии по энергетическим вопросам Клаус-Дитер Борхардт.

По словам чиновника, сейчас в Азербайджане ведётся разведка по новым и очень перспективным месторождениям, пишет ТАСС. Новыми направлениями для транспортировки углеводородов могут стать Балканы и Юго-Восточная Европа.

Протяжённость «Южного газового коридора» составит 3,5 тыс. км. Трубопровод берёт начало в Баку и тянется через Грузию, Турцию, Греции и Албанию до юга Италии. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение Шах-Дениз на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иран тщательно следит за реализацией совместных с Азербайджаном проектов по добыче каспийской нефти и крайне серьёзно относится к этому вопросу. Такое заявление сделал президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Лидер также выразил надежду, что на заседании двусторонней комиссии вопрос совместных проектов по нефтедобыче будет детально изучен.