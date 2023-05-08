ЕС хочет запретить заход в порты судам, нарушающим нефтяные санкции Bloomberg: ЕС запретит доступ в порты для судов при нарушении нефтяных санкций

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Евросоюз намерен ввести новые санкции против России, которые будут включать запрет доступа в порты ЕС для судов, которые обходят ограничения на поставки российской нефти, передает Bloomberg со ссылкой на свои источники в номенклатуре ЕС. Предлагаемая мера является частью более масштабного пакета санкций против России, направленных на закрытие любых лазеек, которые могут позволить продавать российскую сырую нефть и нефтепродукты, игнорируя установленный потолок цен.

Еврокомиссия зафиксировала среди транспортных компаний резкое увеличение числа обманных действий и связанных с ними экологических рисков. В отчете ведомства указано, что судам, которые подозреваются в нарушении санкций путем перевалки нефти с корабля на судно, следует запретить заход в европейские порты и шлюзы.

По данным комиссии, перевалка с судна на судно стала основным приемом для перемещения российской нефти на рынок после запрета Европейского союза на морскую перевозку российской нефти в начале декабря. Фокусными точками переключения российской нефти с декабря были Сеута, испанский анклав в Северной Африке, и побережье Греции недалеко от Каламаты.

Ранее представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что в случае введения санкций против КНР со стороны ЕС из-за сотрудничества с Россией лишь усугубят текущий конфликт. По его словам, доверие между Китаем и Евросоюзом будет разрушено этой мерой.