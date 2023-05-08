МИД КНР отреагировал на возможные санкции ЕС против китайских компаний МИД КНР: если ЕС введут санкции против китайских компаний, они нарушат партнерское доверие

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Страны Евросоюза нарушат доверие в деловых отношениях с КНР, если введут санкции против китайских компаний из-за сотрудничества с Россией, передает РИА Новости слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом диппредставитель заявил в ходе брифинга 8 мая. Также он сказал, что подобные решения со стороны ЕС могут лишь обострить конфронтацию в нынешнем конфликте.

Если соответствующие сообщения являются правдой, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире, — заявил Ван Вэньбинь.

В новый пакет санкций могут войти семь компаний из КНР, две — из ОАЭ, одна — из Армении. Также черный список может быть расширен иранскими фирмами. Среди китайских компаний есть фирмы из Гонконга и предприятия материкового Китая. Все они занимаются разработкой полупроводников, микрочипов и электроники.

Ранее сообщалось, что в рамках 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюз планирует ввести ограничения на транзит многих товаров через Россию. Так, главной задачей Европы станет закрытие для России обходных путей уже введенных санкций.

До этого Минюст США начал расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. В ведомстве подозревают, что она могла использоваться представителями РФ для обхода санкций.