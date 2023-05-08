В ЕС решили наказать Китай за бизнес с Россией FT: ЕС хочет впервые ввести санкции против фирм КНР за поставки техоборудования в РФ

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Еврокомиссия предложила впервые с начала конфликта на Украине ввести санкции в отношении китайских компаний, которые, как считается, поставляют техническое оборудование в Россию. Обсуждение санкционного списка состоится в середине мая. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ. По информации издания, в списке значатся семь китайских компаний, работающих в области разработки полупроводников, микрочипов и электроники.

Учитывая ключевую роль электронных элементов для использования военно-промышленным комплексом России <...>, также уместно включить некоторые компании [в санкционный список] в третьих странах <...>, которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России, — указано в документе Еврокомиссии.

Также санкции планируется распространить на одну компанию в Армении и ряд фирм в ОАЭ и Сирии.

Ранее сообщалось, что в рамках 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести запрет на транзит многих товаров через Россию. По данным СМИ, главной задачей Европы станет закрытие для России обходных путей уже введенных санкций.

Также стало известно, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. В ведомстве подозревают, что она могла использоваться представителями РФ для обхода санкций.