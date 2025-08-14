Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России

Санкции против Центробанка РФ действительно несколько мешают российской экономике, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что возможность снятия ограничений может обсуждаться на саммите, который пройдет на Аляске.

Направленность подобной работы может обсуждаться, то есть возможно ли, например, снятие санкций с Центрального банка, что для России, наверное, наиболее важно. Введение таких санкций со стороны США позволило заблокировать российские золотовалютные резервы, а уже их примеру последовал Евросоюз. Для нас очень важно было бы снять санкции с банковского сектора, потому что это мешает расплачиваться за поставки каких-либо товаров без дополнительных издержек. Каждая транзакция для нас становится проблемой, — пояснил Юшков.

Эксперт обратил внимание, что экономический трек в рамках переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет сильным, так как в них примет участие генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что Дмитриев мог быть изначально выбран как переговорщик по экономическим вопросам. Кроме того, напомнил энергетик, именно глава РФПИ встречал спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа во время его приезда в Москву.

Юшков также допустил, что в рамках переговоров может подниматься вопрос о том, какие компании могут сотрудничать с США и в какой направленности. Энергетик отметил, что Россия покажет США, ради чего стоит пойти на уступки.

Мы понимаем, что Трампу это очень интересно, он привык заключать именно деловые сделки. Мы такие сделки можем ему предоставить, но конкретное снятие санкций, я думаю, обсуждаться вряд ли будет на этих переговорах, — добавил энергетик.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске могут обсудить Арктику и отмену санкций. По его словам, все будет зависеть от хода переговоров по украинскому вопросу, который является центральным в диалоге между лидерами.