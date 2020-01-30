https://static.news.ru/photo/8d16d178-4356-11ea-975e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Global Look Press

Экспортёры продовольствия в КНР испытывают логистические проблемы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV пневмонии. Несколько партий рыбного сырья из России были задержаны в Китае.

Управляющий компанией «Доброфлот» Александр Ефремов, заявил, что задержанная продукция предназначалась для китайских перерабатывающих заводов. Он предположил, что предприятия простаивают из-за карантина, сообщает «Коммерсант».

Производители КНР опасаются, что из-за ситуации с коронавирусом их продукцию в мире покупать не будут, — полагает Ефремов.

По его словам, ситуация с экспортом рыбы «крайне тревожная». Он подчеркнул, что китайские партнеры не объявляли о новых контрактах на поставку рыбы из России, остановив все идущие с компанией переговоры.

Снизились цены на минтай примерно на 15%, теперь он стоит до $1,42-1,52 тыс за тонну, рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Бурлак. Он считает, что если ситуация не изменится, то российский рыбный экспорт может серьезнее пострадать. Бурлак подчеркнул, что коронавирус является новым явлением для отрасли.

Вопрос, насколько мы готовы к этому вызову, — отметил Бурлак.

Также проблемы испытывают продавцы мяса птицы. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев подчеркнул, что закупочные цены снизились на 10-15%, в том числе и на продукцию из России.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса.

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек, количество заражённых — 7711. Очаг эпидемии находится в Ухане. Власти закрыли этот мегаполис на карантин.