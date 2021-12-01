Экспорт российского леса в Китай оказался под угрозой

Закрытие на границе с Китаем железнодорожных пограничных переходов для всех грузов, кроме контейнерных, ударит по экспорту российского леса. Через КПП на границе с КНР идёт много лесных грузов, отмечает «Коммерсантъ».

В 2020 году через Забайкальск проехали 6,13 млн тонн леса, через Гродеково — 3,96 млн тонн. Это крупнейшие погранпереходы по экспорту российской лесной продукции. Прекращение приёма леса через них ставит под угрозу часть экспорта, считают специалисты.

На восточные пограничные переходы приходится около 20-22% от общего объёма поставок в восточном направлении. Отмечается, что переходы и так не справлялись с пропуском грузов. Теперь заблокированные грузы могут перенаправить в перегруженные порты Дальнего Востока, что усугубит там ситуацию.

Китай закрыл железнодорожные пограничные переходы Гродеково-Суйфэньхэ и Забайкальск-Маньчжурия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Китае обнаружен генетический материал коронавирусной инфекции на упаковке мяса птицы компании «Черкизово». Приём импортных деклараций на продукцию этого предприятия был приостановлен китайскими властями на четыре недели. Партии товара с коронавирусом на упаковке должны быть либо уничтожены, либо возвращены в Россию. В Россельхознадзоре заявили о проведении расследования. Сертификация этой продукции в Китай временно приостановлена.

Российские производители и группа компаний «Черкизово» были предупреждены о необходимости усиления контроля товаров, которые поставляются в Китай, а также их упаковки на наличие генетического материала коронавируса.