Эксперты: значение встречи Байдена и Путина может быть переоценено

https://static.news.ru/photo/4ca634f8-bee3-11eb-b33c-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Ohde/Global Look Press

Значение назначенной на 16 июня встречи лидеров России и США может быть переоценено. Об этом заявили эксперты ФБА «Экономика сегодня».

Аналитики напомнили , что Кремль ранее заявлял, что по итогу встречи подписания каких-либо документов не планируются.

Представители двух стран отмечали, что у сторон накопилось большое количество вопросов, для решения которых требуется поддержание длительного диалога. На этом фоне заявление о готовности двух государств пойти на контакт и наладить отношения звучит многообещающе. Однако, по мнению экспертов, стоит учитывать то, что даже при самом удачном исходе в рамках одной встречи кардинальных изменений мы не увидим.

Как сообщалось, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече поднимут не только вопросы отношений между странами. Также лидеры в разговоре затронут темы, важные для всего мира.

Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили в Кремле. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, тогда он посетил Палестину и Израиль.