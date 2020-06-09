Эксперты спрогнозировали рост стоимости отдыха в России

https://static.news.ru/photo/44d603d4-282b-11ea-b199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Стоимость отдыха на курортах в России в течение ближайшего времени может вырасти на 20–30%. С таким прогнозом выступили представители Ассоциации туроператоров РФ. Вице-президент ассоциации Александр Курносов в разговоре с журналистами объяснил, почему цены могут так резко подскочить.

Он отметил, что в первую очередь стоит помнить об ограничениях для туристического бизнеса, возникших на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время возникла двоякая ситуация: операторы хотят «отбить» упущенную прибыль, вместе с тем спрос на отдых в России растёт, ведь гражданам пока нельзя выезжать в другие страны.

Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Всё это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены, — цитируют Курносова «Известия».

Также вице-президент Ассоциации туроператоров отметил, что в 2020 году тяжело придётся компаниям, занимающимся въездным туризмом. Дело опять же в том, что пик сезона приходится на лето, а Россия пока не собирается пускать на свою территорию иностранных граждан.

Как ранее писал NEWS.ru, новый комплекс мер поддержки туристической отрасли, разработанный правительством РФ, поможет повысить доступность и качество внутреннего туризма, сообщает пресс-служба Ростуризма.