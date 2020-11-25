Эксперты рассказали о росте цен на автомобили

https://static.news.ru/photo/72b3faf2-2f5c-11eb-8cc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В случае роста курса доллара средневзвешенная цена нового автомобиля в России в следующем году вырастет на 10%. Об этом заявили эксперты агентства «Автостат».

За последние шесть лет средневзвешенная цена нового авто в России увеличилась на 66%. В этом году рост составил 6,5%, что ниже темпов роста курса доллара (более 10%), а в 2015-м машины подорожали на 20%.

Это объясняется изменением структуры самого рынка. Он сместился в сторону продаж более доступных моделей, — цитирует РИА Новости директора «Автостата» Сергея Целикова.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов не будет пока пересматривать налог на дорогие машины. Так ведомство ответило после заявления налоговой службы о том, что владельцам автомобилей, которые стоят больше 3 млн руб., нужно платить налог на роскошь, даже если они брали транспорт со скидкой. ФНС, в свою очередь, исчисляет налог в специальном порядке, утверждённом Минпромторгом.

Как писал NEWS.ru, россияне не могут купить ходовые модели автомобилей из-за нехватки их на рынке. По мнению дилеров, такая ситуация сохранится до середины 2021 года. Одной из причин дефицита эксперты считают отложенный спрос после трёхмесячного закрытия салонов из-за пандемии. Мотивирует россиян к крупным покупкам нестабильный курс рубля.