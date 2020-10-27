Автодилеры заявили о дефиците популярных машин в России

https://static.news.ru/photo/87dee364-18a1-11eb-bc85-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Россияне не могут купить ходовые модели автомобилей из-за их нехватки на рынке. По мнению дилеров, такая ситуация сохранится до середины 2021 года.

Одной из причин дефицита эксперты считают отложенный спрос после трёхмесячного закрытия салонов из-за пандемии. Мотивирует россиян к крупным покупкам нестабильный курс рубля. В то же время автопроизводители боятся поставить слишком много машин, которые могут остаться простаивать на складах, передаёт Autonews. В частности, не хватает на рынке Lada.

Седанов Lada Vesta на вариаторах у нас вообще не осталось, всё только на механике. Универсалы Lada SW Cross тоже только на «ручке», в наличии с вариатором есть только один экземпляр. С наличием автомобилей очень тяжело, как всё началось с марта, так и продолжается — август, сентябрь, октябрь, а ходовых версий всё не хватает. Можно сделать предзаказ, но его придётся ждать три месяца. За это время цена может измениться, потому что курс рубля постоянно скачет и по какой цене нам придется выкупить ее у завода, совершенно непонятно. Зафиксировать цену даже по предоплате не получится, можно только забронировать автомобиль, — объяснили в одном из автосалонов.

За нужными моделями россияне бывают вынуждены ехать в другие города. Например, в салон в Ярославле приезжали за «Нивами» из столицы, Архангельска, Вологды и Костромы.

Также у дилеров не хватает автомобилей Skoda: остались топовые модели и машины с механической коробкой передач. Из Kia Sportage, которые остались на складах, среди стартовых версий «классик» и «комфорт» с автоматической коробкой передач, 2-литровым мотором и передним приводом можно выбрать всего из двух вариантов, уже оснащённых дополнительными опциями. Представитель рынка предупредил, что весь модельный ряд Volkswagen находится в дефиците, особенно Polo. Также заметно не хватает Tiguan и Touareg, ждать машин придётся один-два месяца. Из Hyundai не хватает Creta и Santa Fe.

В премиум-сегменте по брендам Jaguar Land Rover, а также Chevrolet и Cadillac мы продолжаем фиксировать дефицит всего модельного ряда. Надеемся, что ситуация улучшится в декабре. По Cadillac ожидаем поставку XT5 и XT6, по Chevrolet — Traverse. Количество Chevrolet Tahoe сейчас также крайне ограничено. Практически закончились и Cadillac Escalade, — добавил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

Дефицит наблюдается также среди Mercedes-Benz, Audi, Toyota, Lexus, Porsche и Mazda.

По мнению экспертов, многие оставшиеся без отпуска россияне решили пустить накопления на покупку авто, кроме того, некоторые переехали жить на дачи и им понадобились машины. Вероятно, в ближайшее время рынок не вернётся к ситуации, когда у покупателей было больше выбора.

Никто не хочет рисковать, привозить максимальное количества автомобилей, а потом оказаться с переполненными стоками. Это рыночная экономика, в которой нужен баланс. И эта ситуация дилерам выгодна — мы наконец-то можем продавать автомобили по рыночной стоимости без скидок, — сказал вице-президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев.

Как писал NEWS.ru ранее, автоэксперт рассказал, как не ошибиться при покупке машины.