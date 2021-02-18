Эксперты предрекли скорое падение цен на нефть

https://static.news.ru/photo/f73cabb2-3776-11eb-90fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

На фоне улучшения погодных условий в США и росте добычи стран нефтяного картеля в ближайшее время возможно снижение стоимости нефти до 60 долларов за баррель. Мнения экспертов по данному вопросу приводят «Известия».

По словам старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, котировки выросли до локального максимума в ночь на 18 февраля, когда вышли отчёты Американского нефтяного института (API), показавшего уменьшение в США сырой нефти на 5,8 миллиона баррелей за неделю. За неделю до этого уровень снижения запасов сырой нефти составил 3,5 миллиона баррелей. Данная ситуация связана с энергетическими проблемами на фоне непогоды в штате Техас.

Иосуб отмечает, что если власти смогут взять под контроль ситуацию в Техасе, в ближайшие дни нефтяные цены скорректируются в районе 60 долларов за баррель.

В свою очередь, генеральный директор «Универ капитал» Асхат Сагдиев отметил, что способствовать предполагаемому снижению цен будут как ослабление морозов в западных странах, так и намерение Саудовской Аравии нарастить добычу на 1 миллион баррелей в стуки.

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева добавила, что в апреле, следуя договорённостям, ОПЕК+ увеличит поставки нефти на рынок, что приведёт к коррекции цен в отрицательном направлении.

Ранее морозы в американском штате Техас назвали возможной причиной нового глобального нефтяного кризиса. Об этом писал NEWS.ru.