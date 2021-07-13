Эксперты назвали альтернативы льготной ипотеке в Москве

Покупка жилья на вторичном рынке недвижимости может стать адекватной заменой льготной ипотеке для жителей Москвы. Об этом сообщил главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко РИА Недвижимость.

По его словам, рост цен на вторичном рынке гораздо ниже, чем на столичные новостройки. Аналитик также выделил среди выгодных замен льготной ипотеке обновленную программу семейной.

Её финансовые условия предполагают ставку 6% годовых, а также лимит в 12 млн рублей для Москвы. С недавнего времени такой вид ипотеки доступен в том числе семьям с одним ребёнком, родившимся после 1 января 2018 года.

Такой вид ипотеки счёл выгодной заменой льготной и руководитель центра компании «Циан» Алексей Попов. Однако обновлённая семейная программа в долгосрочной перспективе не сможет стать полноценной альтернативой льготной из-за адресного характера.

Распространение семейной ипотеки на семьи с одним ребёнком существенно расширит круг тех, кто сможет ей воспользоваться, но в полной мере заменить по масштабам льготную ипотеку с прежними условиями она не может, так как носит всё-таки адресный характер, — подчеркнул он.

Оба эксперта сошлись во мнении, что рыночной альтернативой также может стать и приобретение новостройки по специальным программам от банков и застройщиков. Такие ипотечные условия предполагают дополнительное субсидирование ставок. По мнению Попова, подобные меры увеличивают конкурентоспособность застройщиков на рынке столичной недвижимости.

Субсидирование ставки со стороны девелопера предполагает то, что он платит банку недополученный процентный доход. По сути для застройщика это расходы на привлечение клиентов, поскольку очень низкие ставки часто оказывают решающее влияние на принятие решения потребителем, — подчеркнул аналитик.

Попов также отметил, что ожидаемое во втором полугодии замедление спроса на первичном рынке жилья повысит вероятность появления новых ипотечных программ от московских застройщиков.

Ранее сообщалось, что аналитики зафиксировали в России средний рост цен на рынке первичной недвижимости в 2%.