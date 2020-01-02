Глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко заявил, что разведанных запасов нефти в России при существующем уровне развития технологий хватит на 30 лет рентабельной добычи.
Эксперт
Сейчас у нас коэффициент извлечения нефти — 25–30–35%. Мы оставляем в земле 70–75% нефти, которая там была изначально, физика так работает. Есть способ заставить месторождения отдать больше нефти. <...> Эта добыча более дорогая, пока это не очень востребовано, — констатировал Вакуленко.
Как сообщал NEWS.ru, в декабре в России на 1,7% снизились объёмы добычи нефти с газовым конденсатом.
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