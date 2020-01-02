https://static.news.ru/photo/9d462866-ff3e-11e9-98ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко заявил, что разведанных запасов нефти в России при существующем уровне развития технологий хватит на 30 лет рентабельной добычи.

Эксперт поделился своим взглядом на ситуацию с энергоресурсами в интервью каналу «Россия 24». Вакуленко отметил, что себестоимость добычи и освоения нефти в России не очень высока — около $20–25 за баррель. Запасов нефти с такой рентабельностью «совершенно точно хватит на 30 лет», однако специалист уточнил, что в своих расчётах не учёл миллиарды тонн сырья, добыча которых в настоящее время не может быть выгодной из-за несовершенства технологий.

Сейчас у нас коэффициент извлечения нефти — 25–​30–35%. Мы оставляем в земле 70–​75% нефти, которая там была изначально, физика так работает. Есть способ заставить месторождения отдать больше нефти. <...> Эта добыча более дорогая, пока это не очень востребовано, — констатировал Вакуленко.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре в России на 1,7% снизились объёмы добычи нефти с газовым конденсатом.