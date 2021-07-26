Эксперт объяснил, что может помешать индексации пенсий

Определённые обязательства, которые есть у представителей власти в России, могут помешать индексации пенсий. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист и политолог Никита Масленников.

Чтобы выполнять обязательства по индексации пенсий, у российских властей средства есть. Так, в первом полугодии 2021 года профицит бюджета составил 1,2 трлн рублей, утверждает эксперт. Однако школьные выплаты в размере 104 млрд рублей уже сократили его размер почти на 10%. Кроме того, другие обязательные расходы будут только увеличиваться, сообщил эксперт

Тема, связанная с индексациями пенсий, может затрагиваться уже только в бюджете 2022 года, — отметил экономист.

Однако шансы на индексацию всё равно есть. Правительство должно взвешенно подойти к возможным приоритетам на ближайшие годы, заключил Масленников.

Ранее пенсионерам подсказали способ законно увеличить выплаты. У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить необходимые документы в Пенсионный фонд России или в многофункциональный центр.