Пенсионерам подсказали способ законно увеличить выплаты
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:08, 25 июля 2021
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Большая часть российских пенсионеров получают выплаты, лишь немного превышающие размер прожиточного минимума по региону. Как сообщил агентству ПРАЙМ эксперт негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Евгений Биезбардис, есть законные способы увеличить пенсию.
У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы, — сказал он.
По словам эксперта, пожилым россиянам просто стоит внимательнее следить за изменениями в законах и иногда проверять свои пенсионные права.
Также Биезбардис напомнил, что размер страховой пенсии зависит от страхового и нестрахового стажа и суммы пенсионных коэффициентов. Для наращивания страхового стажа нужно иметь «белую» зарплату, с которой в ПФР отчисляются страховые взносы.
Также в Пенсионный фонд нужно отправить доказательства своей работы во всех организациях, в которых трудился человек. В списке документов может быть трудовая книжка, трудовые договоры и дополнительные соглашения и даже свидетельские показания коллег.
Биезбардис указывает, что самозанятые могут усилить свои пенсионные права, добровольно производя взносы в ПФР.
Ранее стало известно, что главам трёх министерств — Минтруда, Минфина и Минэкономразвития — дано поручение проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров.