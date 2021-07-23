Пенсионерам подсказали способ законно увеличить выплаты

Большая часть российских пенсионеров получают выплаты, лишь немного превышающие размер прожиточного минимума по региону. Как сообщил агентству ПРАЙМ эксперт негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Евгений Биезбардис, есть законные способы увеличить пенсию.

У каждого вида пенсии существуют свои основания для назначения и пересмотра выплат. В некоторых случаях для повышения получаемых сумм пенсионеру достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы, — сказал он.

По словам эксперта, пожилым россиянам просто стоит внимательнее следить за изменениями в законах и иногда проверять свои пенсионные права.

Также Биезбардис напомнил, что размер страховой пенсии зависит от страхового и нестрахового стажа и суммы пенсионных коэффициентов. Для наращивания страхового стажа нужно иметь «белую» зарплату, с которой в ПФР отчисляются страховые взносы.

Также в Пенсионный фонд нужно отправить доказательства своей работы во всех организациях, в которых трудился человек. В списке документов может быть трудовая книжка, трудовые договоры и дополнительные соглашения и даже свидетельские показания коллег.

Биезбардис указывает, что самозанятые могут усилить свои пенсионные права, добровольно производя взносы в ПФР.

Ранее стало известно, что главам трёх министерств — Минтруда, Минфина и Минэкономразвития — дано поручение проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров.