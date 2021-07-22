СМИ: власти готовят индексацию выплат работающим пенсионерам на 2022 год

Главам трёх министерств — Минтруда, Минфина и Минэкономразвития — дано поручение проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров, об этом рассказал источник в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) информационному агентству РИА Новости.

Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года, — сообщил собеседник агентства.

По его словам, вопрос еще не решён, так как ответ ещё не получен. При этом известно, что к проработке необходимости в индексации и финансовой обеспеченности будут подключены социальные партнёры министерств.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с 2016 года. В январе президент дал поручение проработать вопрос о возврате индексации. Правительством подготовлено несколько предложений, но итогового решения по данному вопросу нет.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил платить повышенную пенсию людям, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет. Причём правило должно действовать, даже если пенсионер на момент назначения выплат проживает в городе.