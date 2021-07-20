Депутат ГД предложил платить повышенную пенсию всем отработавшим на селе

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предлагает платить повышенную пенсию людям, проработавшим в сельской местности не менее 30 лет. Причём правило должно действовать, даже если пенсионер на момент назначения выплат проживает в городе, приводит инициативу парламентария URA.RU.

На сегодня работникам назначают повышенную пенсию, если он отработал в сельской местности 30 и более лет. Но если в момент назначения выплат пенсионер переехал в город или же село вошло в состав городского округа, то повышенную пенсию уже не назначают.

Мы считаем, что это неправильно, что назначать повышенную пенсию нужно в любом случае — человек честно отработал положенный срок в сельском хозяйстве. В рамках соцподдержки этот вопрос надо решить, — заявил Нилов.

Депутат напомнил, что пенсионерам платили повышенную пенсию, если они отработали указанный срок на селе. Но стоило им переехать, как надбавка тут же снималась. Теперь с 1 января будет произведён перерасчёт, людям вернут разницу и больше не будут снижать сумму выплат.

Также Нилов ещё раз высказался о необходимости произвести индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Ранее сообщалось, что для всех неработающих пенсионеров, общая сумма доходов которых не дотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, предусмотрена федеральная или региональная социальная доплата. С 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии от граждан больше не потребуется подавать заявление и предоставлять какую-либо информацию.