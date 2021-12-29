Эксперт рассказал, как Европа решит проблему нехватки газа в ПХГ

Европа не останется без газа, несмотря на более чем 40-процентное опустошение ПХГ, заявил руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов. По его словам, даже в условиях суровых морозов проблему решат либо поставками СПГ, либо использованием традиционных энергоносителей — угля и мазута, сообщает агентство ПРАЙМ.

Мастепанов отметил , что оснований для паники нет. Сокращение поставок из России говорит лишь о том, что европейские контрагенты не хотят превышать лимит по текущим высоким ценам.

Нынешняя цена на газ — исключительно спекулятивная. Но если такие высокие цены продлятся, нехватки газа всё равно не будет! В этом случае можно смело утверждать, что сжиженный газ из США и Катара пойдёт не в Китай, а в Европу, проблема будет решена в течение недели, максимум двух, — считает аналитик.

Он добавил, что странам ЕС, чтобы вернуться к углю и мазуту, требуется лишь загрузить простаивающие мощности тепловых электростанций. Сейчас нужды в этом нет — энергопотребление не растёт. И вряд ли вырастет в скором будущем, подчеркнул Мастепанов, указав на опасения введения новых ограничений из-за «омикрона».

Ранее стало известно, что Великобритания оказалась на грани энергетической катастрофы. Россия не бронирует газопровод Ямал — Европа из-за отсутствия заявок из ЕС, а упрёки в дефиците газа на рынке по-прежнему сыплются на «Газпром».

Казалось бы, невидимая рука рынка должна вмешаться в очередной энергокризис в Европе и всё отрегулировать, но не получается. Цены на газ взлетели до небес, европейцы мёрзнут.