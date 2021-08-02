Россиянам станет сложнее взять ипотеку

Россиян в ближайшее время будут ждать серьёзные ужесточения по выдаче ипотечных кредитов. Об этом сообщил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, приобретение недвижимости в ипотеку станет возможным для клиентов банка только после тщательной проверки на выявление уровня долговой нагрузки заёмщика. При этом предлагаемые условия станут для потенциальных кандидатов менее выгодными.

Он отметил, что ужесточение регулирования выдачи ипотеки Центробанком может в дальнейшем привести к образованию так называемых кредитных пузырей, что очень рискованно для российской экономики. В то же время долговые нагрузки населения продолжают оставаться на значительном уровне, подчеркнул эксперт.

Ракута предположил, что в обозримом будущем банки будут пристальнее присматриваться к потенциальным заёмщикам, тщательнее проверяя их кредитную историю. «Закручивание гаек» в области предоставления ссуд, в свою очередь, потенциально может привести к дефолту всей системы.

Ранее стало известно, какие ипотечные ставки на новостройки ожидаются в конце года. По словам генерального директора компании ДОМ.РФ Виталия Мутко, показатели могут подняться до отметки в 8,5–9%.