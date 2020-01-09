https://static.news.ru/photo/1d6bf1ba-32c5-11ea-9d40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на билеты российских авиакомпаний могут увеличиться, а полёты по ряду направлений находятся под угрозой отмены в связи со сложившейся ситуацией на территории Ближнего Востока. Об этом в разговоре с журналистами в четверг, 9 января, заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По словам эксперта, к повышению цен на билеты или к отмене рейсов может привести необходимость облетать часть региона.

Нынешняя ситуация, если она не разрешится в ближайшее время, приведёт либо к росту тарифов, либо к отмене полётов по ряду направлений, — приводит слова Пантелеева РИА Новости.

Исполнительный директор агентства подчеркнул, что ситуация на территории Ближнего Востока может развиваться как в сторону примирения, так и в сторону эскалации конфликта. Положение в настоящее время остаётся непредсказуемым, поэтому сейчас оценивать возможные материальные убытки авиакомпаний ещё рано.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле.

Кроме того, утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, французская Air France приостановила все перелёты над территориями Ирана и Ирака. Такое решение было принято в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.