Эксперт по энергетике объяснил принцип конкуренции Азии и Европы за газ

Цена на газ на европейском рынке приблизилась к рекордно высокому значению в $2000 за тысячу кубометров и будет продолжать расти, пока не запустится «Северный поток-2». Сейчас Азия выигрывает конкуренцию у Европы за фиксированный объём сжиженного газа, объяснил эксперт по энергетике Сергей Пикин в беседе с Lenta.ru.

Цена за кубометр сжиженного газа, превышающая планку в тысячу долларов, определяется арбитражем между Азией и Европой. То есть какой регион даст выше цену, туда сжиженный газ и пойдет. Газ, который идет по трубам, это константа, неизменная величина, эти объёмы не меняются. Они изменятся тогда, когда будет введен «Северный поток-2» и европейцы получат новые объемы газа и цена снизится. Пока нет «Северного потока-2», европейцы с азиатами конкурируют за поставки сжиженного газа, которого в мире тоже фиксированные объемы, нового не появляется. Поэтому, кто дает более высокую цену, туда газ и идёт, — пояснил Пикин.

Он добавил, что текущая ситуация на энергетическом рынке похожа на надувание пузыря: страны могут искусственно поднять или опустить стоимость голубого топлива хоть «до трёх тысяч», однако «за такую цену особо желающих покупать нет». Подобное стало возможно из-за слишком большого количества денег в мировой экономической системе, уверяет Пикин.

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с NEWS.ru назвал условие снижения цены на газ. По его словам, после запуска «Северного потока-2» стоимость голубого топлива неизменно опустится до нормальных значений.