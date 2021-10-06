Названо условие для снижения цен на газ в Европе

Стремительный рост стоимости газа на европейском рынке имеет под собой объективные причины, главная из которых — рост спроса при недостатке предложения. С запуском «Северного потока — 2» цена на газ неизбежно пойдёт вниз, заявил NEWS.ru руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

По словам эксперта, существуют «сиюминутные» факторы, провоцирующие рост цен на газ, однако ситуацию нельзя считать «катастрофической».

Всё большее число контрактов на поставку газа заключается на спотовом рынке. И ценообразование выстраивается по принципу gas-on-gas competition. Это фактически рыночное ценообразование. Есть конкуренция у продавцов, есть конкуренция у покупателей, — пояснил эксперт.

К снижению предложения привела пандемия — падение мировой экономики, локдауны и, как следствие, консервация скважин и снижение добычи газа. В то же время спрос стал восстанавливаться быстрее, и сегодня мировые производители не успеют насыщать газовый рынок в том объёме, который ему требуется, отметил Баженов.

При этом запасы в подземных хранилищах (ПХГ) Европы остаются на многолетнем минимуме, и «Газпром» не стремится их заполнять. С одной стороны, он готовится к отопительному сезону в России, с другой — оказывает некоторое политическом давление, рассчитывая на ускорение сертификации «Северного потока — 2», считает эксперт.

Как только запустят «Северный поток — 2», цены на газ неизбежно пойдут вниз, — подчеркнул Баженов.

Напомним, цена на газ в Европе продолжает бить рекорды, 6 октября она выросла до нового исторического максимума, превысив $1900 за тысячу кубометров.