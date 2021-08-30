Эксперт оценил шансы на отключение Wildberries от Visa и Mastercard

В настоящее время вариант развития событий, при котором онлайн-ретейлер Wildberries по результатам банковских проверок окажется отключён от международных платёжных систем Visa и Mastercard, представляется маловероятным. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

По мнению Достова, результаты расследования едва ли как-то скажутся на потребителях.

В самом крайнем случае систематическое нарушение правил платёжной системы приведет к отключению от них конкретного юрлица — это означает, что на торговой площадке не будут принимать карты Visa, Mastercard как с вводом реквизитов карты, так и через Apple Pay или Samsung Pay. Сейчас это развитие событий кажется маловероятным, — отметил эксперт.

17 августа Wildberries объявила о снижении цен на товары при оплате с помощью карты российской платёжной системы «Мир» и системы быстрых платежей SberPay. В компании объяснили это тем, что разница в стоимости достигается за счёт сниженных комиссионных при обработке операций отечественными системами. При этом комиссии международных платёжных систем достигают 2%.

Visa и Mastercard подвергли такое решение ретейлера критике.

При этом Wildberries обвинил международные платёжные системы в давлении на российские банки, отметив, что речь идёт о скидках для покупателей. Тем не менее, Visa попросила банки-эквайеры до конца месяца расследовать наличие комиссии за оплату покупок картами данной системы у Wildberries и пригрозила штрафами до $25 тысяч при проведении таких операций.

Такое же требование в адрес банков направила и Mastercard.

По мнению эксперта, ключевыми являются два вопроса: представляют ли собой 2% наценку на стоимость товара уже очищенную от комиссионных платежей, и действительно ли магазин платит по всем операциям искомые 2% по всей номенклатуре товаров.