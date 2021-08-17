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Visa раскритиковала решение Wildberries о скидках

17:12, 17 августа 2021
Visa раскритиковала решение Wildberries о скидках Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Международная платёжная система Visa раскритиковала решение российского онлайн-ретейлера Wildberries ввести комиссию за оплату товаров её картами. Об этом пишут «Ведомости».

В пресс-службе платёжной системы отметили, что последовательно выступают против такой практики, которая негативно сказывается не только на потребителях, но и на самом бизнесе, а покупатели должны сами выбирать удобный им способ оплаты.

В Wildberries заявили, что не вводили дополнительных комиссий, а выделили отдельно тариф платёжных систем: выбор другой системы позволяет покупателям сэкономить на размере платёжных комиссий. Эксперты отмечают, что степень нарушения законодательства о конкуренции применительно к бизнесу операторов платёжных систем должна быть оценена Федеральной антимонопольной службой, но там отмечают, что Wildberries не является монополистом на рынке и условия для проверок со стороны ФАС в данном случае отсутствуют.

Ранее онлайн-ретейлер Wildberries сообщил о предоставлении скидок при оплате товаров с помощью российских платёжных систем. Скидки будут доступны при оплате картой «Мир», при использовании Системы быстрых платежей и SberPay, которые позволяют достичь более низких комиссий при обработке транзакций. 

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