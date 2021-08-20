В Wildberries раскритиковали Visa и Mastercard за «атаку» на банки РФ

В крупнейшем российском маркетплейсе Wildberries заявили о давлении зарубежных платёжных систем (Visa и Mastercard) на российские банки из-за решения российской компании предоставить скидки на товары клиентам, использующим при оплате карты «Мир». Об этом сообщил представитель Wildberries «Ведомостям».

Отмечается, что иностранные платёжные системы разослали в российские банки письма «с угрозами штрафных санкций». В российском маркетплейсе подчеркнули, что подобное поведение можно расценивать в качестве ограничения независимой работы отечественных финансовых организаций.

Кроме того, в Wildberries сочли такие угрозы воплощением недобросовестной конкуренции, а также попыткой зарубежных платёжных систем воспользоваться доминирующим положением на отечественном рынке. При этом представитель Visa отказался от комментариев по этой теме, уточнив, что в компании не дают разъяснений по взаимоотношениям с клиентами и партнёрами.

Wildberries с 16 августа снизил цены на товары для клиентов, пользующихся при оплате картами «Мир», а также других российских платёжных систем – Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. В маркетплейсе сочли такую меру способствующей клиентам сэкономить около 40 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Visa раскритиковала решение Wildberries о скидках. В пресс-службе иностранной платёжной системы отметили, что подобная практика в обозримой перспективе негативно скажется не только на потребителях, но и на самом бизнесе. В то же время покупатели должны самостоятельно выбирать удобный им способ оплаты тех или иных товаров.