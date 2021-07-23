Эксперт рассказала, какие вложения позволят не работать после 40

Для того чтобы человеку, который заканчивает обучение в вузе или недавно его окончил, через 20 лет не работать и жить на пассивный доход, необходимо заниматься инвестициями и вкладывать в них не менее 10 тысяч рублей в месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на финансового эксперта департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталью Смирнову.

Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли будут обгонять доходность фондового рынка, то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10–12 тысяч рублей, — рассказала эксперт.

При этом, когда бывший студент собирается создавать накопления на долгий срок, следует большую часть своих сбережений вкладывать в акции. Например, в 20 с небольшим лет можно около 80% имеющихся денег инвестировать, отмечает Смирнова.

Также можно начинать вкладывать в «зелёные» акции. Например, экологические доктрины Европы и США при переходе на чистую энергетику через 30 лет позволят акциям нынешних электроэнергетических компаний взлететь. На сегодняшний день это перспективный вид вложений с заделом на будущее, поясняет финансист.

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