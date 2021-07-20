Россиянам предложили каждый год увеличивать зарплату

В России необходимо законодательно установить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплату, считает профсоюзная сторона Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом говорится в заключении проекта плана по достижению национальных целей развития РФ, который подписала замглавы профсоюзной стороны Нина Кузьмина, передаёт РИА Новости.

Авторы предлагают сделать постоянное увеличение зарплаты обязанностью работодателя. Кроме того, они считают необходимым каждый год увеличивать МРОТ, медианную зарплату, а также соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода.

Также они считают недостаточной индексацию пенсий для неработающих пенсионеров не ниже инфляции прошлого года. В профсоюзах уверены, что аналогичную норму следует установить и для работающих пенсионеров.

Также в отзыве выражается обеспокоенность снижением нормы пенсионного страхования с 55% до 30% заработка. В то же время покупательная способность пенсий падает из-за роста цен на услуги ЖКХ и товары первой необходимости.

Ранее Росстат сообщил, что рост инфляции в начале года привёл к существенному снижению размера реальных пенсий россиян. В мае пенсии снизились на 0,5%. Так, в феврале снижение реального размера пенсий составило 0,1% в годовом сравнении, в марте — 0,2%, в апреле — 0,1%. В мае размер реальных пенсий снизился уже на 0,5%.

При этом номинальный средний размер пенсии в мае составил 15 806 рублей и увеличился на 5,5% по сравнению с маем прошлого года.