Эксперт назвал признаки самых надёжных валют

Самыми надёжными валютами в мире являются те, что обеспечены объёмами экономики и международной торговли стран-эмитентов. При этом курс этих валют не имеет решающего значения. Требованиям надёжности более всего отвечают доллар и евро. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.
По словам эксперта, следует
Важно помнить, что валюта — это в первую очередь средство обмена, потому очень важна возможность её быстро продать, то есть её ликвидность. Именно за счёт своей ликвидности доллар и евро продолжают оставаться валютами «дороже золота». Рубль, как и большинство других валют, не примут во многих частях мира, а эти две примут, отмечает эксперт.
Ранее была названа валюта, которая способна полностью вытеснить биткоин.