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Эксперт назвал признаки самых надёжных валют

02:51, 22 августа 2021
Эксперт назвал признаки самых надёжных валют Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
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Самыми надёжными валютами в мире являются те, что обеспечены объёмами экономики и международной торговли стран-эмитентов. При этом курс этих валют не имеет решающего значения. Требованиям надёжности более всего отвечают доллар и евро. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

По словам эксперта, следует остерегаться «культа высокого номинала», который может задаваться искусственно, поскольку инфляция рано или поздно всё расставит по своим местам. Кроме того, в кризисных ситуациях валюты не всегда принимаются по номиналу.

Важно помнить, что валюта — это в первую очередь средство обмена, потому очень важна возможность её быстро продать, то есть её ликвидность. Именно за счёт своей ликвидности доллар и евро продолжают оставаться валютами «дороже золота». Рубль, как и большинство других валют, не примут во многих частях мира, а эти две примут, отмечает эксперт.

Ранее была названа валюта, которая способна полностью вытеснить биткоин.

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