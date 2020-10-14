Эксперт: изменения на рынке энергоресурсов затронут цены на нефть

https://static.news.ru/photo/2b803b62-0e1b-11eb-bad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда могли состояться из-за ожиданий о продлении сделки Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) в 2021 году. Так считает руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Он подчеркнул, что такие разговоры оценивать очень сложно, так как стороны обычно ограничиваются только общими словами и остаётся только догадываться или же строить различные предположения.

В данном случае можно выдвинуть версию о том, что саудиты, во-первых, хотят продолжить сделку ОПЕК+, и во-вторых, они выказывают недовольство тем, как ведет себя Российская Федерация. Последнее во многом традиционное: еще до пандемии коронавирусной инфекции Саудовская Аравия постоянно заявляла о том, что Россия плохо выполняет свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, — отметил Перов в беседе с порталом «Экономика сегодня».

Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, также и в рамках ОПЕК+, и нынешнюю ситуацию на рынке энергоносителей. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время диалога была «дана позитивная оценка достигнутому уровню отношений, выражен обоюдный настрой» на дальнейшее их развитие.

ОПЕК ухудшила свой прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки. Сокращение спроса по итогам года ожидается на 9,5 млн баррелей — до 90,2 млн баррелей в сутки.

Организация также повысила прогноз по добыче нефти в странах, не входящих в ОПЕК, на 360 тыс. баррелей в сутки в 2020 году из-за возобновления бурения в США и Канаде. По её данным, рост мирового спроса на нефть в 2021 году составит 6,6 млн баррелей в сутки, добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, увеличится на 1 млн б/с.

РФ и саудиты выполнили условия сделки в равных долях и снизили нефтедобычу с 11 млн баррелей в сутки до 2,5 млн баррелей в сутки. По мнению Перова, в этом можно увидеть некое противостояние, так как государства, входящие в ОПЕК+, не до конца выполнили соглашение и дали обещание предоставить план по достижению квот сокращения объёмов нефтедобычи. В докладе при этом изменились сценарии в странах, не входящих в картель. Прогнозируется, что на фоне быстрого восстановления добычи в США произойдёт падение на 2,4 млн баррелей в сутки вместо ожидавшихся в сентябре 2,7 млн баррелей в сутки.

Вероятно, что беседа Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии свидетельствует о том, что уже идут обсуждения каких-либо долгосрочных перспектив продолжения сделки ОПЕК+. Сейчас понятно, что спрос на нефть не восстановится в ближайшие несколько месяцев. Это подтверждают состояние рынка и данные из исследования организации. Скорее всего, страны готовятся к обсуждениям дальнейших мер к концу текущего года, а также в 2021 году, — объяснил собеседник агентства.

При этом ОПЕК+ в 2021 году прогнозирует рост нефтедобычи вне картеля на 0,9 млн баррелей в сутки вместо ожидавшегося ранее 1 млн, в результате чего ожидается добыча в следующем году в 63,68 млн.

Как писал NEWS.ru, в долгосрочном прогнозе Международного энергетического агентства, в его позитивном сценарии отмечается, что если все меры, которые принимают разные государства для стимулирования экономики на фоне кризиса, который вызван пандемией коронавируса, сработают, то стоимость барреля нефтяной смеси может достигнуть $70.