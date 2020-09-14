ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

https://static.news.ru/photo/94aad5d0-f682-11ea-8112-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Franz Perc/Global Look Press

Организация стран - экспортёров нефти (ОПЕК) ухудшила свой прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки. Сокращение спроса по итогам года ожидается на 9,5 млн баррелей — до 90,2 млн баррелей в сутки.

В 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 6,6 млн баррелей в сутки, что примерно на 0,4 млн баррелей в сутки ниже по сравнению с предыдущей оценкой. В среднем показатель по спросу составит 96,9 млн баррелей в сутки, — цитирует ТАСС сентябрьский доклад ОПЕК.

Организация также повысила прогноз по добыче нефти в странах, не входящих в ОПЕК, на 360 тыс. баррелей в сутки в 2020 году из-за возобновления бурения в США и Канаде. По её данным, рост мирового спроса на нефть в 2021 году составит 6,6 млн баррелей в сутки, добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, увеличится на 1 млн б/с.

Запасы нефти развитых стран в июле 2020 года фиксировались на отметке в 3,2 млрд баррелей, что на 273,7 млн баррелей выше прошлогоднего показателя и на 260,6 млн баррелей выше среднего показателя за последнюю пятилетку. В августе страны ОПЕК нарастили добычу нефти на 0,76 млн б/с, до 24,05 млн б/с, в основном за счёт увеличения добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте.

Как писал NEWS.ru, экспорт российской нефти в денежном выражении в июле 2020 года упал в 2,2 раза по сравнению с июлем прошлого года и на 8,4% по сравнению с июнем — до $4,829 млрд. По данным Федеральной таможенной службы, снижение экспорта в денежном выражении произошло из-за его сокращения в физическом, так как стоимость нефти из РФ в июле, напротив, даже выросла на 5% — до $43,91 за баррель марки Urals. Так, физический экспорт нефти в отчётном месяце упал на 24% год к году и на 14,8% месяц к месяцу — до 17,486 млн тонн на фоне восстановления спроса на внутреннем рынке.