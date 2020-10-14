Песков: эффективность взаимодействия РФ и саудитов по нефти доказана

https://static.news.ru/photo/0853c5d8-0e10-11eb-9a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: aramco.com

Переговоры руководства России и Саудовской Аравии касаемо стабилизации нефтяного рынка показали свою эффективность, и из-за этого данный вопрос остаётся среди актуальных тем повестки дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эффективность взаимодействия России и Саудовской Аравии в плане усилий по стабилизации нефтяных рынков себя неоднократно показывала. Эта тема продолжает оставаться на повестке дня российско-саудовских контактов, — подчеркнул представитель Кремля, передаёт РИА Новости.

Так, Песков развеял предположения о том, что формулировка «обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей», которую Кремль дал по итогам телефонного разговора Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, может говорить о том, что между сторонами возникли сложности в достижении консенсуса.

13 октября позвонил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд. Стороны выразили солидарность в вопросе продолжения совместной работы на энергорынках, в том числе в формате ОПЕК+.

В мае ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа эта квота была уменьшена до 7,7 млн и, согласно дальнейшему плану, с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн. Иными словами, производство нефти должно вырасти почти ещё на 2 млн баррелей в сутки.

Первоначальный план предполагал, что параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года. Впрочем, небольшое исключение уже было сделано прошедшим летом — страны ОПЕК+ продлили на месяц максимальное сокращение добычи в 9,7 млн баррелей в сутки.

Как писал NEWS.ru, нефть может добраться до $70 за баррель к 2025 году. Такие данные приводятся в оптимистичном сценарии, представленном в долгосрочном прогнозе Международного энергетического агентства.