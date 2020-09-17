Спасение утопающих: станет ли ОПЕК+ помогать ценам новым сокращением добычи

ОПЕК+ не станет дополнительно сокращать добычу нефти, несмотря на возможные проблемы со спросом, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Министерский мониторинговый комитет альянса (JMMC) соберётся 17 сентября, чтобы оценить ситуацию на рынке и, при необходимости, дать рекомендации участникам соглашения. На страны-экспортёры давят негативные прогнозы по потреблению сырья и недавнее падение цен на нефть до $40 за баррель. Аналитики считают, что пересмотра условий соглашения ОПЕК+ не будет, пока котировки находятся выше $35.

За месяц, который прошёл с момента предыдущей встречи JMMC, ситуация на нефтяном рынке ухудшилась. Тогда сырьевые цены уверенно держались в районе $45 за баррель марки Brent, но за первую неделю сентября они потеряли более 10% и опустились ниже $40. Впрочем, часть этого падения была отыграна в течение двух дней перед нынешним заседанием комитета — котировки поднялись выше $41.

Более низкие по сравнению с августом цены не станут поводом для увеличения сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, полагают эксперты.

Ситуация с точки зрения баланса на нефтяном рынке и возможных рисков в будущем кардинально не изменилась. Я не вижу фундаментальных оснований, чтобы пересматривать параметры соглашения ОПЕК+. Общее ожидание рынка также за то, что никаких изменений не будет. О росте добычи сейчас говорить не приходится, а сокращать ещё больше не готовы ни Россия, ни Саудовская Аравия. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Экономист отмечает, что ни Эр-Рияд, ни Москва, скорее всего, и не рассчитывали на цены существенно выше $40. Котировки выше $35 вполне соответствуют ожиданиям, которые были в мае — июне. Просто летом стоимость нефти выросла больше, чем предполагалось.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мониторинговый комитет, скорее всего, не станет рекомендовать вносить изменения в параметры сделки, соглашается инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Вместе с тем, по его словам, участники соглашения могут прибегнуть к вербальным интервенциям — сделать заявления, которые обнадёжат рынок.

Представители ОПЕК+ могут сказать, что будут жёстко следить за дисциплиной выполнения сделки. Также дадут понять, что в случае ухудшения ситуации в мировой экономике и дальнейшего падения цен, например к $30 за баррель, они могут пойти на более радикальное снижение добычи. Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал» инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

Экспертные выводы подтверждают отдельные утечки информации. Так, агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на пять источников, что несмотря на негативную ситуацию на рынке, мониторинговый комитет ОПЕК+, скорее всего, не станет рекомендовать изменить объёмы сокращения добычи.

Никаких уступок

По информации источника, неформальный лидер ОПЕК Саудовская Аравия также вряд ли пойдёт на дополнительное сокращение производства, как она делала в июне, чтобы подтолкнуть вверх нефтяные котировки.

Саудовская Аравия думает не только о ценах, но и о своей доле на рынке. В течение долгого времени королевство отстаивало принцип максимизации рыночной доли, и оно не станет полностью от этого отказываться. Поэтому Эр-Рияд сейчас не пойдёт на дополнительные уступки, — уверен Сергей Суверов.

Текущие цены на нефть не устраивают ни Эр-Рияд, ни Москву, считает портфельный управляющий QBF Турал Гадирли. Он напоминает, что бюджет Саудовской Аравии на 2020 год учитывал цену в $80 за баррель. Тем не менее дополнительных сокращений добычи эксперт от неё также не ждёт.

Думаю, страны-экспортёры сейчас прекрасно понимают свою взаимозависимость, поэтому о единичных сокращениях речи не идёт. В случае возможного усиления карантинных мер и последующего снижения экономической активности стоимость энергоносителей продолжит снижение. Турал Гадирли портфельный управляющий QBF портфельный управляющий QBF

Напомним, в рамках соглашения ОПЕК+ с 1 мая добыча нефти снизилась на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа она уменьшилась до 7,7 млн, а с 1 января 2021 года её предполагается сократить ещё раз — до 5,8 млн баррелей в сутки.

В августе альянс ОПЕК+ выполнил сделку на 97%, говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА), текст которого приводит ПРАЙМ. При этом Россия исполнила свои обязательства на 98%, а Саудовская Аравия — на 103%.

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Падение спроса

Главной угрозой для нефтяного рынка в данный момент видится недостаточное восстановление спроса на сырьё после снятия карантинных ограничений в разных странах. На этой неделе опасения относительно будущего потребления нефти высказали сразу несколько авторитетных организаций.

Нефтекартель ОПЕК ухудшил прогноз по потреблению сырья и в этом году, и в следующем. В 2020-м спрос на нефть упадёт на 9,5 млн баррелей в сутки (на 400 тыс. больше прежнего прогноза) и составит 90,2 млн, говорится в сентябрьском докладе организации. Ухудшение прогноза объясняется прежде всего снижением уровня экономической активности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Прогноз потребления нефти на 2021 год также был снижен на 400 тыс. — до 96,9 млн баррелей в сутки.

ОПЕК строит свои прогнозы исходя из тех корректив, которые вносит пандемия коронавируса. Сложно строить прогнозы о том, когда санитарно-эпидемиологическая ситуация стабилизируется, но после того как это произойдёт, ситуация начнёт развиваться следующим образом: восстановится экономическая активность во всех странах, а цены на нефть поползут вверх на фоне обесценивания денежных знаков по причине их бесконечной эмиссии, — отметил Турал Гадирли.

Вслед за ОПЕК+ прогноз по спросу на нефть ухудшило Международное энергетическое агентство. Там полагают, что потребление в 2020 году упадёт на 8,4 млн баррелей в сутки — на 300 тыс. больше, чем ожидалось ранее.

Сложная ситуация сейчас сложилась в секторе гражданских авиаперевозок, который всегда был одним из наиболее устойчивых сегментов потребления нефти, отмечает Алексей Белогорьев. По его словам, восстановления спроса до прежнего уровня там не стоит ожидать как минимум до 2023 года. Таким образом, в ближайшие несколько лет спрос на сырьё будет ниже, чем в 2019 году, даже если произойдёт восстановление в других сегментах, отмечает эксперт.

По его словам, поскольку потребление нефти, особенно в развивающихся странах, сильно зависит от уровня цен, производителям сейчас рискованно делать ставку на высокие котировки.

В текущих условиях нужно активно стимулировать спрос, чтобы показать, что у него есть перспективы дальнейшего роста. Если сейчас выбирать между наполнением государственного бюджета и поддержанием устойчивости нефтяной отрасли, более актуальным для многих стран, включая Россию, является второе. В этих условиях цена в $40–50 за баррель — это коридор, выше которого лучше не идти, чтобы не давить на спрос, — предупреждает эксперт.

Между тем сентябрьское падение цен уже привело к снижению экспортной пошлины на нефть в России. По информации Минфина, с 1 октября пошлина уменьшится на $2,1 до $45,4 за тонну. В то же время Минэкономразвития, по информации источника, улучшило прогноз средней цены нефти российской марки Urals в 2020 году до $41,8 за баррель по сравнению с прежней оценкой в $39,9, сообщает ПРАЙМ.

Сергей Суверов полагает, что будущая динамика нефтяных цен будет зависеть от трёх моментов: выполнения сделки ОПЕК+, спроса на сырьё и ситуации с накопленными мировыми запасами чёрного золота.

Думаю, что баррель марки Brent будет торговаться в диапазоне $35–45. Многое будет зависеть в том числе от ОПЕК+, у которой по-прежнему есть инструменты влияния на рынок. Текущая сделка уже учтена в ценах, но возможно её изменение, — отметил экономист.

Алексей Белогорьев считает, что если нефтяные котировки останутся в текущем коридоре $35–45 за баррель, то ОПЕК+ будет действовать по изначальному плану. Если вдруг цены станут опускаться ниже $35, тогда возможен пересмотр сделки. Но не увеличение сокращения добычи, а продление срока действия текущих квот, полагает эксперт.