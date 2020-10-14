Нефть может добраться до $70 за баррель к 2025 году

https://static.news.ru/photo/35900c22-0e02-11eb-ba25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если все меры, которые принимают разные государства для стимулирования экономики на фоне кризиса, который вызван пандемией коронавируса, сработают, то стоимость барреля нефтяной смеси может достигнуть $70. Такие данные приводятся в оптимистичном сценарии, представленном в долгосрочном прогнозе Международного энергетического агентства.

Коронавирус постепенно берётся под контроль в 2021 году, а мировая экономика возвращается к докризисному уровню в том же году. Этот сценарий отражает все объявленные сегодня политические намерения и цели, — сказано в отчёте МЭА.

Агентство подготовило и второй сценарий под названием «запоздалое восстановление». Согласно этому прогнозу, экономика вернётся к докризисным показателям только к 2023 году. При этом в нём отмечается, что «пандемия знаменует собой десятилетие с самыми низкими темпами роста спроса на энергию с 1930-х годов». Стоимость нефти в этом случае к 2025 году дойдёт только до $59 за баррель.

У МЭА есть и идеальный прогноз без пандемии. В этом случае чёрное золото из-за динамики спроса на сырьё достигло бы стоимости выше $95 к 2025 году и выше $100 после.

Что касается мер, которые страны-экспортёры принимают во время кризиса, то речь идёт о сделке ОПЕК+. В мае картель сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа эта квота была уменьшена до 7,7 млн и, согласно дальнейшему плану, с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн. Иными словами, производство нефти должно вырасти почти ещё на 2 млн баррелей в сутки.

Первоначальный план предполагал, что параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года. Впрочем, небольшое исключение уже было сделано прошедшим летом — страны ОПЕК+ продлили на месяц максимальное сокращение добычи в 9,7 млн баррелей в сутки.

Вечером 13 октября мировые нефтяные котировки продолжили рост на 1,5–2% на фоне снижения опасений вокруг спроса на сырьё. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок, писал NEWS.ru.