Нефть дорожает из-за снижения опасений за спрос

https://static.news.ru/photo/9150224a-0d85-11eb-902b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вечером 13 октября мировые нефтяные котировки продолжают рост на 1,5-2% на фоне снижения опасений вокруг спроса на сырьё. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

К 18.26 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,58%. Таким образом она достигла стоимости $42,38 за баррель.

Стоимость фьючерса в ноябре на другую эталонную марку WTI выросла на 2,03% и добралась до отметки $40,23 за баррель.

Кроме того, нефтяные котировки поддержали и новости из Поднебесной. Китай является одним из крупнейших импортеров нефти в мире и судя по данным Главного таможенного управления КНР, которые приводит агентство Reuters, импорт «чёрного золота» в сентябре в этой стране вырос на 5,5% и составил 11,8 миллиона баррелей в день.

Снизившиеся накануне цены на нефть искали утешения и вторник новости из Китая дали его. Мы узнали, что рост добычи нефти в Китае скоро закончится, — пояснила аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу.

При этом аналитики отмечают, что такой скачок цен является не оправданным. Дело в том, что компании по-прежнему обладают большим объемом запасов нефти. Трейдеры в свою очередь обратили внимание на заявление министра энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Он сказал, что ОПЕК+ собирается снизить сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день в январе, как и было установлено новыми договоренностями в мае, передаёт «Прайм».

В мае ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа эта квота была уменьшена до 7,7 млн и, согласно дальнейшему плану, с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн. Иными словами, производство нефти должно вырасти почти ещё на 2 млн баррелей в сутки.

Первоначальный план предполагал, что параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года. Впрочем, небольшое исключение уже было сделано прошедшим летом — страны ОПЕК+ продлили на месяц максимальное сокращение добычи в 9,7 млн баррелей в сутки.

Как писал NEWS.ru, президенту России Владимиру Путину позвонил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Стороны выразили солидарность в вопросе продолжения совместной работы на энергорынках, в том числе в формате ОПЕК+.