Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию с ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/df2423a0-0d7f-11eb-88ee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину позвонил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Стороны выразили солидарность в вопросе продолжения совместной работы на энергорынках, в том числе в формате ОПЕК+.

Дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях. Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей. Подчеркнута важность продолжения совместной работы, в том числе в формате ОПЕК+, — отмечается в сообщении.

В мае ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа эта квота была уменьшена до 7,7 млн и, согласно дальнейшему плану, с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн. Иными словами, производство нефти должно вырасти почти ещё на 2 млн баррелей в сутки.

Первоначальный план предполагал, что параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года. Впрочем, небольшое исключение уже было сделано прошедшим летом — страны ОПЕК+ продлили на месяц максимальное сокращение добычи в 9,7 млн баррелей в сутки.

Как писал NEWS.ru, из-за увеличения числа случаев коронавируса в мире саудиты рассматривают возможность отмены планов ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти с начала следующего года, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что королевство беспокоит увеличение числа заражённых COVID-19 во многих регионах мира, а также рост добычи нефти в Ливии. По словам одного из источников, мировой рынок просто не сможет принять дополнительные 2 млн баррелей в сутки.