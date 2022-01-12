Экс-директор «Пятёрочки» заявил о картельном сговоре торговых сетей

Заявление ретейлеров об ограничении наценок на базовые товары является картельным сговором, заявил бизнесмен и бывший директор сети «Пятёрочка» по Москве и Подмосковью Дмитрий Потапенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он объяснил, что понятия наценки вовсе не существует ни в одном экономическом учебнике, так что их ограничением торговые сети намерены избежать санкций и расследований со стороны ФАС.

ФАС должен был бы карать такие инициативы в соответствии с законом за картельный сговор. Люди публично заявляют свою позицию о том, что они устанавливают какую-то цену. Это и называется картельный сговор — никакой иной трактовки не существует. А в данном случае у нас получается диаметрально противоположная ситуация, когда ФАС, вместо того чтобы подобного рода картельные сговоры разоблачать и возбуждать уголовные дела, наоборот, потворствует им как таковым, — сказал Потапенко.

Он отметил, что среди продуктов питания вообще не может быть значимых или незначимых. Происходящее Потапенко назвал популизмом, за который в любом случае заплатит потребитель.

Ранее «Магнит», «Дикси», «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик» и «Бристоль» выступили с предложением об ограничении наценки на базовые продукты в России. Инициативу сейчас рассматривает Федеральная антимонопольная служба.

В ноябре прошлого года директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что не исключает резкого роста цен на продукты питания в 2022-м. Это связано с не очень хорошим урожаем сельхозкультур, который может продолжать влиять на стоимость продуктов в первой половине 2022 года, отметил он.